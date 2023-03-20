شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة تنفيذ خطة تفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، شاركت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة في توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بمقر إحدى الجمعيات الخيرية بإمبابة بحي شمال الجيزة، حيث تم توزيع عدد 4000 كرتونة مواد تموينية لأهالي منطقة إمبابة وكذا عدد 1000 كرتونة مواد تموينية لقاطني مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر.

وأكدت هند عبد الحليم، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والتخفيف عليهم، مشيراً إلى انه يتم توزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية من خلال قاعدة البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي لضمان وصولها للمستحقين.

ورافق نائب المحافظ أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.



توزيع كراتين