شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط امتحان الشهر لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان شهر إبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2023، مشيرا تعقد الاختبارات في الفترة من 1 أبريل وحتي الخميس 6 أبريل، علي مستوي المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تعقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت أشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزء من الحصة ويعقد الامتحان في ما تم تدريسه عقب اختبار ماوس وحتي نهاية شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويتم اجراء اختبار الجبر في حصة الجبر والهندسة في حصة الهندسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية لمادة الرياضيات لشهر أبريل وهي كالتالي:-

- المرحلة الابتدائية : 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين ويكون المجموع الكلي ٥ درجات.

- المرحلة الاعدادية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث دوجات وسؤال مقالي بدرجتين المجموع الكلي 5 درجات.

- المرحلة الثانوية:- سؤالين للجبر بدرجتين وسؤال لحساب المثلثات وسؤالين للهندسة المجموع الكلي ٥ سنوات.