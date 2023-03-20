قاضية فى احتفالية تكريم القضاة المميزين: ندرك رسالتنا لرد الحقوق ونصرة المظلومين

القاهرة - سامية سيد - قالت المستشارة سارة برعى رئيس نيابة بهيئة النيابة الإدارية، خلال احتفالية وزارة العدل لتكريم القضاة المميزين خلال العام القضائى، إنها تشعر بالفخر بالتحدث لجمع عظيم من القضاة، مشيرة إلى دور المرأة فى مصر وقدرتها على التغيير والتأثير.

ووجه المستشارة سارة برعى خلال الكلمة التى ألقتها بمناسبة احتفالية تكريم القضاة المميزين تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحته مشاركة المرأة فى القضاء بمختلف هيئاته.

وأوضحت بأن القضاة يدركوا رسالتهم لرد الحقوق ونصرة المظلومين، مشيرة إلى أنهم مستمرون فى بذل الجهد لرد جزء من جميل هذا الوطن عليهم.

ووعد القضاة المكرمين بالاستمرار فى الجهد للحفاظ على الوطن، فالاستمرار فى القمة أكثر صعوبة وأنهم سيبذلون المزيد من الجهد فى سبيل ذلك.

ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التى تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة فى بناء المواطن المصرى وتعزيز الاستثمار فى البشر.