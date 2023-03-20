شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الوزارة سعت إلى استحداث ظهير تشريعى يلائم التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجالس العُليا والخاصة للجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادتها، ومساعدي وزير العدل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم المُتميزين.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاة ودورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة، مستعرضاً ما وجه به الرئيس من تكريم المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومنح شهادات تقدير موقعة من سيادته للمتميزين.

وأكد وزير العدل خلال كلمته على مواصلة الوزارة لجهودها المستمرة في تطوير المنظومة القضائية والارتقاء بجودة عملها من خلال خطة دقيقة ومدروسة، تُعنى بكافة عناصر العمل القضائي ومحاوره شملت بناء قدرات أعضائه وأعوانهم، وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم وفتح الأبواب أمام طاقاتهم المبدعة، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين، والتوجه نحو التحول الرقمي في آليات العمل.

كما سعت إلى استحداث ظهير تشريعي يلائم هذا التطوير، وكان لهذه التغيرات المتسارعة ولاسيما على صعيد التقاضي الالكتروني والذكاء الاصطناعي نتائجه في الحد من تكدس القضايا، وتسريع وتيرة الإنجاز ، وقد أثمر ذلك فيما يخص الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، فقد تم اعتبار الدعاوى التي أُقيمت قبل عام 2020 دعاوى قديمة وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر 1 مارس عدد 2227 دعوى فقط، أما بالنسبة لدعاوى الاسرة فقد تم اعتبار الدعاوى التي أقيمت قبل 2021 دعاوى قديمة، وكان من نتاج هذه الخطة أن ما تبقى منها بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية في مطلع هذا الشهر 6 دعاوى فقط.

وخلال كلمته وجه الشكر لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء مجالسها العُليا والخاصة تقديراً للدور البارز والجهد الملموس الذي يقومون به، في سبيل خدمة العدالة والنهوض بالقضاء في مختلف صوره، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وإقرار الحقوق بين المتقاضين، وترسيخ السلام المجتمعي.

وأختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للأعضاء المُكرمين، مُثنياً على أداء رسالتهم مؤكداً أن هذا التكريم يُحفز زملائهم على بذل الجهد والسير على ذات الدرب



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