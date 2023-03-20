الخليج 365.. الرئيس السيسى باحتفالية المرأة المصرية: الدور كبير للأم والأخت والبنت

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: الرئيس السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية: «الدور كبير للأم والأخت والبنت».. الرئيس يهنئ المصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم: كل عام وأنتم بخير والعالم كله بخير وسلام.. الرئيس عن قانون توثيق الطلاق: اللى عاوز ينفصل يوثق وغير كده لن يعتد به.

الرئيس السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية: «الدور كبير للأم والأخت والبنت»

الرئيس يهنئ المصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم: كل عام وأنتم بخير والعالم كله بخير وسلام.. الرئيس عن قانون توثيق الطلاق: اللى عاوز ينفصل يوثق وغير كده لن يعتد به

10 قرارات رئاسية لدعم المرأة المصرية: 1 عفو رئاسى عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل شهر رمضان

2 إصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها

3 زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة

4 التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة لزيادة فرص التمكين ومشاركتها فى فرص العمل

5 التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

6 التوسع فى البرامج التنموية المختلفة لتنفيذ مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة لدخل الأسرة المصرية

7 تكليف الحكومة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية لدعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة

8 تحفيز دخول مشروعات المرأة ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة

9 متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر وحصول المرأة على حقها

10 حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل لإنها تستحق ما هو أفضل من الدولة والمجتمع





الرئيس: صندوق الأسرة المصرية ضمان اجتماعى لكل المجتمع.. الدولة الحديثة تنظر لكل المشاكل وتعمل لها آليات حل ومنظومة عمل.. حريصون على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا وموضوعيا.. وزير العدل: مشروع قانون الأسرة الجديد يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة.. ووزير الداخلية: تنفيذ قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات