شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يجب أن يتخطى الطالب مرحلة الكتاب المطبوع فى عصر التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى عصر التطور والتعليم الرقمى يحب أن يتعدى الطالب مرحلة الكتاب المطبوع، متابعا:" هذا هو نهج العالم فى ظل التحول الرقمى، والتابلت مصدر للمعلومات، ودور الوزارة الإرشاد ومنح الطالب قائمة بالروابط التى تخدم على الموضوع، إضافة إلى أن التابلت عليه مواد تفاعلية".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:" الاعتماد على الكتاب كمصدر وحيد للمعلومة لم يعد مجدى، وأنه فى ظل التطورات الكبيرة المتمثلة فى التحول الرقمى والتطوير أصبح التعليم الرقمى هو أساس المنظومة التعليمية".

واستعرضت النائبة مارسيل سمير طلب الإحاطة بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بريادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم، مشددة على أهمية ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، طالبت د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تدريس مادة خاصة بالتسويق للاطفال في المدارس.

وتابعت ابو السعد:" حتي يكون الطالب لدية قدرة علي العرض والتسويق لفكرته هو الداعم الأساسي لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي

وقالت النائبة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إحتفالية عيد الأم اليوم أكد علي دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وفكرة تمويل المشروعات، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال هي الداعم للإقتصاد ولتوفير فرص عمل.

وقال: "عضو لجنة المشروعات الصغيرة بنجلس النواب أن التعليم الفني يرتبط بعدة محاور كلا منها تقوم عليه صناعة وحرفة، مشيرة أنه للأسف فكرة الدلتحاق بالتعليم الفني ارتبطت بالحصول علي مجموع ضعيف لذا اقترح علي وزير التربية والتعليم بضرورة عودة الورش في المدارس ، لأن ذلك يجعل الطلاب يلجون للتعليم الفني، مطالبة بضرورة الإهتمام بالمدارس الزراعية، حيث كان مرتبط بها الإنتاج الزراعي وكان دورها يظهر في مثل هذا التوقيت من الأزمات وتعمل علي سد الفجوة الغذائية.