شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: 6 دعاوى فقط متداولة أمام محاكم الأسرة مقامة قبل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتحية والتقدير للقضاة المتميزين، مشيرا الى أن تكريم القضاة أصبح تقليدا نحرص عليه لتقدير المجتهدين، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء.

وأوضح المستشار عمر مروان أن وزارة العدل تواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة القضائية، متابعا: لقد اهتمت الوزارة ببناء قدرات أعضائها، وعملت الوزارة على التوسع في التقاضي الإلكتروني وغيره، وكان من نتائج هذا سرعة إنجاز القضايا.

وكشف وزير العدل عن أخر إحصائيات قضايا الأسرة وسرعة إنجازها، قائلا: افتخر أن أعلن أن ما تبقى من دعاوى الأسرة التي تم إقامتها قبل 2021 والتي تم اعتبارها دعاوى قديمة، هي 6 دعاوى فقط، وكذلك بالنسبة الدعاوى المدنية التي أقيمت قبل 2021 متبقي منها حاليا 2227 دعوى فقط، وذلك في إطار التوجه للحد من تكدس القضايا.

ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.