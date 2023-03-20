شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بوجودى بين نماذج نسائية ملهمة قهرت المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن تشرفها اليوم بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، مضيفة: "سعدت بوجودي بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان".

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛"تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية.. هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام".