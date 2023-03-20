شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية مساعدة الداخلية للغارمين المفرج عنهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة الداخلية على تقديم يد العون للمفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، من خلال ما يعرف باسم "شرطة الرعاية اللاحقة"، التي تمد يد العون لهم.

ولا يتوقف دور وزارة الداخلية على الاهتمام بالنزلاء خلف الأسوار، وإنما تحرص على متابعتهم بعد خروجهم، من خلال إقامة مشروعات لهم أحيانا، يحصلون من خلالها على مصدر رزق حلال، أو من خلال تقديم مساعدات عينة لهم، وتجهيز العرائس من أبناء المفرج عنهم، وهو دور إنساني تقوم به وزارة الداخلية باستمرار، ومن بينهم الغارمين والغارمات الذين يلقون رعاية مستمرة من وزارة الداخلية.

وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالعفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمة له ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2032: "عدد الغارمين والغرامات 85.. 40 سيدة و45 رجلا.. وتم تنفيذ قرار وتوفير مساعدة إعانة لهذه الأسر خلال شهر رمضان".