شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملياران و188 مليونا و700 ألف جنيه إعانات للعمال من صندوق الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال والشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 28 فبراير 2023، وقال إنها بلغت 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية ، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله ،بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة ، وإتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و النقابات العمالية..

وأوضح البيان الصحفى للوزارة ، أن وزير القوى العاملة أكد أهمية دور الصندوق الذى تعاظم خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها ، والذى ساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج ، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات ، وقال ان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق .

وتضمنت بنود جدول أعمال الإجتماع ، الإحاطة بقرار رئيس مجلس الإدارة بتعيين عبد الحميد محمد سلامة مرسال أميناً عاماً للصندوق ، والموافقة على صرف إعانات لعمال لدى شركات متعثرة، والموافقة على تعديل لائحة نظام العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة : عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية،و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة،و محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي.