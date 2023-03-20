شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تحتفل بتخرج المديرين التنفيذين من أكاديمية التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية، بتخرج الثلاثة مجموعات الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بمهارات القيادية المتقدمة للمديرين التنفيذين بالهيئة، والذي تم تنفيذه بالأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بهدف تنمية مهارات وقدرات قيادات الهيئة، وتطوير مهارات الشخصية، وتنمية التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إدارة الأزمات وغيره.

وقامت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، برفقة اللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، بتكريم أكثر من 150 متدربا من المديرين التنفيذيين، بعد اجتيازهم التدريب بنجاح.

وخلال كلمتها، أثنت مساعد رئيس الهيئة على كفاءة التدريب، وحسن التنظيم الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب، ورحبت باستمرار التعاون معها؛ كونها أحد الشركاء الوطنيين في مجال تنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، والتي تسعى دوماً إلى تحقيق التميز والرقي من خلال تعميق الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية؛ للارتقاء بنظم العمل، ومواكبة أحدث التقنيات والمهارات العلمية، التي تسهم في تحقيق التطور المؤسسى.

وخلال كلمته، أكد مستشار العلاقات الحكومية للمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب أن الأكاديمية ترحب بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية، والمؤسسات الرسمية، من خلال تقديم برامج معتمدة لدعم أهداف التطوير المؤسسي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة؛ للعمل على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتشجيعهم على التطور المهني والابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي.