شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع السفير الهولندى تصدير الخضراوات المصرية لهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير هان ماورتسسخابفلد سفير دولة هولندا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة النقل البحرى والنهرى، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الهولندي في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً علي التطلع إلي التعاون مع الجانب الهولندي في كافة مجالات النقل وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار التقدم الكبير للجانب الهولندي في شتي قطاعات النقل .

من جانبه أعرب السفير الهولندي عن سعادته لزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول وزارة يقوم بزيارتها بعد إنتقال الوزارات للعمل من داخل مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مشيداً بما تشهده مصر من تقدم كبير في مجال النقل.

وتباحث الجانبان فى التعاون فى مجال النقل البحرى من خلال التعاون في مجال تعبئة وتغليف وتصدير الخضروات المصرية إلي هولندا من خلال حاويات مبردة يتم نقلها بتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية "دمياط – الأسكندرية" وميناء روتردام بهولندا .

وأكد الوزير علي أن وزارة النقل سوف توفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحرى بمصر وتطوير الأسطول التجارى المصرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، مشيراً إلي التعاون المصري السعودي في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه إلي السعودية وكذلك المباحثات الجارية مع الجانب الإيطالي لتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية وميناء تريستا بإيطاليا، لافتاً إلي التعاون الكبير بين الموانئ المصرية وكبريات الخطوط الملاحية العالمية

كما تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل النهري وخاصة مع التقدم الكبير لهولندا في هذا المجال ، حيث أكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتعظيم الإستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع وذلك من خلال تعديل التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى فى مصر لتوحيد كل ما يتعلق بهذه المنظومة في هيئة واحدة هى هيئة النقل النهرى وكذلك تأهيل مجري نهر النيل وروافده للملاحة النهرية من خلال تكريك وتعميق المسارات وإقامة مراسي وموانئ نهرية ، كما وجه الوزير الدعوة للشركات الهولندية للإستثمار في هذا القطاع الهام "إنشاء مراسي وموانئ نهرية – توفير مراكب لنقل الركاب والبضائع" وخاصة مع الإهتمام الكبير لوزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في كافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع النقل النهري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،مشيراً إلي التعاون مع شركة ثري إيه إنترناشونال لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل علي الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا

وفي ختام الاجتماع، وجه السفير الهولندي بالقاهرة الدعوة لوزير النقل للمشاركة في اليوم البرتقالي للدراجات والذي ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة يونيو القادم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في مصر لتشجيع المواطنين في مصر ودول العالم علي ركوب وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وغير ملوثة للبيئة.