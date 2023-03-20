شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تنظم غدا أكبر مهرجان أنشطة للطلاب ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يوم غد الثلاثاء، أكبر مهرجان أنشطة للطلاب ذوي الهمم المبدعين تحت عنوان "قادرون مبدعون" بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المهرجان يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قادرون باختلاف"، وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح سلومة أن المهرجان يستهدف رعاية ذوى الهمم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيرا إلى أن كافة مدارس التربية الخاصة بإدارات الجيزة التعليمية ستشارك في المهرجان، والذي سيشمل طابور عرض وأنشطة كشفية وخلوية لأبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ومعرض لمنتجاتهم تحت إشراف موجهي عموم الأنشطة، وتشمل التربية الفنية والتربية السكانية والتربية الاجتماعية والصحافة والتربية النفسية والوسائل التعليمية والاقتصاد المنزلية، بالإضافة لعروض مسرحية وموسيقية.