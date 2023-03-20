شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تنظم ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى مجموعة من الندوات والمحاضرات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية، بالإضافة إلى ندوات عن السلامة والصحة المهنية وذلك بعدد من مراكز الشباب والجامعات و بفروع الشركة.

أوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قطاع التدريب نفذ عدد من الدورات التدريبية و التوعوية حيث تضمنت دورات عن شئون تجارية وصغار مشتركين و ترشيد الطاقة والسلامة والصحة المهنية و الإسعافات الأولية والتواصل والذكاء العاطفى.

كما نظم قطاع التدريب بالشركة عدد من الندوات عن ترشيد استهلاك الكهرباء بجامعة السلام و مركز شباب الشجاعي و بمركز تدريب الشركة.

ونظمت الادارة العامة لترشيد الطاقة بقطاع التخطيط الفني عدد 3 ندوات للتوعية بترشيد الطاقة الكهربية للعاملين بديوان عام الشركة وذلك بمركز تدريب الشركة.