شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الأمريكية: خصصنا صندوق طوارئ لدعم الطلاب لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن الجامعة اتخذت إجراءات في الموجات الثلاثة مع هبوط العملة، وتم تقديم مساعدة مالية لكل الطلاب، فضلا عن تخصيص صندوق و ميزانية طوارئ لمساعدة الطلاب ، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحجم المالي الكبير المقدم للطلاب لم تستطع رفع الأزمة عن كل الطلاب ولكن خففناها عن عدد منهم، وليس هن فقط وإنما مساعدة موظفي الجامعة أيضا تم وضعه في الحسبان، ونحضر لموازنة العام القادم ونضع في الحسبان موجات جديدة.
وقال إن إجمالي الدعم للطلاب بلغ العام الدراسى الجاري 40 مليون دولار، ولن يضطر أي طالب إلى الخروج من الجامعة بسبب المصروفات، معلنا عن حصول 3800 طالب على منح بينهم 1200 طالب حصلوا على منح كاملة، وذلك مقارنة بحوالي 3000 العام الماضي، منوها إلى أن الجامعة قدمت دعما ومساعدة 10%.