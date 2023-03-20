شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات التكنولوجية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات، وعدد من قادة القوات المسلحة .

ووقع البروتوكول اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية، والدكتور على محمود عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتور أشرف بهجت إبراهيم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية .

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الضباط خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعات المختلفة بشهادة البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص بالجامعات التكنولوجية، وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية .