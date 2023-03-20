شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الناس قالت "نجوز العيال قبل ما السيسى ياخد مننا 30 ألف جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من إنشاء صندوق الأسرة المصرية، حال وجود انفصال، هو عدم وجود عوز واحتياج، مضيفا بالقول: "الصندوق هدفه أن الأسرة لما يحصل لا قدر الله الخلاف وينتهي بالانفصال، البيت ميبقاش فيه عوز وحوجة، والست متبقاش محتاجة بغض النظر عن قدراتها واحنا كدولة نقدر وليه اخلى كل بيت سواء كان الاب يبقا شايل هم بنته ولا اخوها ولا هي ازاى يعني؟ ..لما اعمل الصندوق واحط فيه موارد وقلت الرقم اللى هيحطوه الزوج والزوج هيتحط قدام منه رقم مشابه بالظبط".

أضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية: "لما قالوا إن الرئيس عارف إن فيه صندوق الأسرة المصرية وبنك ناصر ووزارة التضامن، أنا كنت قلت يا جماعة الصندوق ده مش كان مدين بـ 350 مليون جنيه؟.. ربنا يوفقكم".

تابع الرئيس: "مطلوب مننا محدش يلوى كلامي، ولازم تعرفوا إن استقبال الناس للكلام مش زي بعضه ولا بأس.. بحاول أفهم الدولة إنها تتصدى لمشاكل وتحديات تعاني منها من خلال منظومة بتتعمل ونقعد نقول ونرفع قضايا في المحاكم ونعمل كذا .. طيب والأسرة تعمل إيه في الوقت ده؟.. افتكروا مرة من سنين كنت بتكلم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية قبل كده وقلت عاوز يجي عليا في مصر إذا أسرة فقدت عائلها واحنا بنطلعله شهادة وفاته نكون بنطلعله إجراءات معاشه .. كانت الفكرة ان البيت ده ميتهزش ابدا .. طيب ازاى؟ بكلمتين حلوين؟ ولا نعمل إجراءات كدولة في النهاية تحقق اللى احنا بنقول عليه ..وكان تقديري عن الصندوق ده ولقيت بعدها طلبات الزواج كترت جدا.. ويقولك إلحق قبل ما السيسي ياخد مننا 30 الف جنيه .. كله قال نجوز العيال قبل ما يحصل ده .. وماله".