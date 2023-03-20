شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: تنفيذ قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات وتوفير مساعدة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالعفو الرئاسى عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمة له ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2032: "عدد الغارمين والغرامات 85.. 40 سيدة و45 رجلا.. وتم تنفيذ قرار وتوفير مساعدة إعانة لهذه الأسر خلال شهر رمضان".