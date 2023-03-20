شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "لست منحازا للمرأة ولكن أحاول ضبط الكفة والست اللى بتشيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا ينحاز للمرأة المصرية ولكن يسعي إلى ضبط الأمور، متابعا: "في بعض الناس تعتقد أني منحاز.. والله مش منحاز.. انا بحول اضبط الكفة بس.. اسمعوا مش كده في الفيلم التسجيلي.. كانوا بيتكلموا عن الميراث ومحدش عاوز يديهم.. العدالة كده.. حاجات تانية كتير.. النهاردة لما بيحصل خلاف.. من المسئول في حالة الخلاف.. مين اللى بيشيل.. الست.. الست هي اللى بتشيل.. وكل الكلام اللى جه هنا .. وكل الأهل والجيران.. شوفنا دايما الست هي المسئولة.. والراجل بيخرج.. وده مش معناه أني ضد الراجل.. بحاول أكون.. بنحاول نكون كلنا منصفين.. مع دور المرأة في مصر بالذات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023: "مش هنسي والمفروض كلنا مش ننسي.. ومش بتكلم عن الست المصرية.. أنا بتكلم أن المرة المصرية خلال عام 2013.. ومش بس عام 2013.. حتى الآن كان لها دور كبير اوي في حماية مصر.. وافتكروا.. وأنا والله لما بقول لكم مش بفكر نفسي.. انا فاكر.. ان احنا لما في 30 يونيو.. المرأة المصرية اللى كانت متصدرة الموضوع.. ولما طلبت الناس تنزل يوم 26 للتفويض.. قولت بطلب من الشعب المصري التفويض.. اللى نزل في رمضان.. الأسر كلها.. أتصور أن الست وقامت ونزلت وشافت الدنيا كلها.. قالوا أن الموضوع مش حركة للجيش ضد البلد.. البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده.. والمرأة المصرية نزلت وعملت ده".

وتابع الرئيس السيسي: "الأم المصرية اللى قدمت الشهيد.. اه الاب موجود مفيش كلام.. بس حنية الأم وهي اللى سهرت وربت وشالت 9 شهور.. وربت لغاية ما بقي شاب وراجل.. قدمته لمصر.. ما هو بقي أن الأم بعد كل ده تقدم ابنها.. ويستشهد أو يصاب.. ووجيلها خبر استشهاده.. هي اللى قدمت.. وحتى في الأزمات اللى بتمر علينا والأيام صعبة وانا بعترف ده مش علشان اجاملكم.. أو اطيب الخواطر.. احنا واحد.. احنا واحد.. المرأة المصرية اللى شايلة في البيت.. لما نبص للموضوع على بعضه.. لما النبي محمد قال أمك ثم أمك ثم أمك.. و"القران بيقول حملته امه وهنا على وهن".. الأم بتعمل دور كبير جدا جدا.. من إنصاف النبي يقولك خالي بالك.. مين يقدر يشيل شيلة 9 شهور ويمشي به.. انها الأم والسيدة".