شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مصروفات "صندوق دعم الأسرة" زهيدة ولا تُقلق أي شخص مهما كان دخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، عن بشرى سارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تعقيبه باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

وقال الوزير: "الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله، وأعلن أمام حضرتك والسادة الحضور جميعا أن المبالغ التي ستدفع للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.. هتبقى المبالغ زهيدة وماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق".

وأكمل المستشار عمر مروان: "الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون".

وأردف الوزير: "الصندوق سيغطي أيضا تكاليف الطلاب والنفقة ونفقة المعيشة ونفقة الأطفال، وعلى هذا الأساس ستفرض المبالغ على الكل مسلم ومسيحي لأنها ستصرف على الكل مسلم ومسيحي".