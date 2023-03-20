شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مشروع قانون الأسرة الجديد يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون جديد للأسرة المصرية، قائلا: "فيه توجيه من الرئيس بإعداد مشروع جديدة للأسرة ويحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل".

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية.. وهناك مشروع قانون تاني لصندوق الأسرة المصرية.. من أجل الدعم.. الرئيس السيسي وجه بالتوسع في الخدمات والمبالغ التي يوفرها للأسرة المصرية.. محتاج موارد أخري للصندوق دون أن تحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستوها إضافة أو مستحيلة.. حاجات بسيطة".