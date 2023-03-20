شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: "السينما الرقمية" فى جلسة نقاشية ضمن المؤتمر العلمى للأكاديمية الدولية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، مؤتمرها العلمي السنوي السادس بعنوان "الإنتاج الإعلامي في ظل التحول الرقمي"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب.

ناقش المؤتمر العلمي الذي نظمته شعبة علوم الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بعنوان " الإنتاج الإعلامي في ظل التحول الرقمي " في جلسته البحثية ، والمقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى التي ترأستها الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة وشارك فيها الدكتورة نيفين الرفاعي مدير وحدة الجودة بالأكاديمية ،وعدد من الباحثين بالجامعات المصرية.

وأكدت الدراسة الأولى حول السينما الرقمية والسينما التقليدية أن الاتجاه القادم في مجال الإنتاج السينمائي سيعتمد بشكل كبير على التطور التقني وبصفة خاصة في التصوير والإخراج ، وأشار إلى أهمية توفير هذه التقنية في المؤسسات التعليمية ، والمؤسسات الإنتاجية ، وتدريب العاملين عليها من خلال ورش ودورات متخصصة باستقدام الخبراء والفنيين في هذا المجال .

كما ناقش المؤتمر في هذه الجلسة دور المنصات والبيانات الذكية في نجاح الحملات الإعلانية ، وأكدت نتائج البحث إن توظيف البيانات الذكية بشكل دقيق وعلمي يساهم بشكل كبير في التأثير على الجمهور وزيادة معارفهم نحو المنتجات والسلع وبالتالي تحقق الهدف منها . وفي دراسة أخرى حول استخدام تقنية الكروس ميديا في عرض التحقيقات الاستقصائية بالمواقع الإخبارية ، أكدت نتائجها أن توظيف تلك التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في الارتقاء بجودة المحتوى الصحفي ،وأنه كلما تم استخدام أكثر من وسيلة تقنية تزيد من انقرائية المادة الصحفية وتحقق درجة أكبر من المصداقية لدى القارئ . وأشارت دراسة علاقة وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الألماني بنشر قيم التعايش والحد من خطاب الكراهية إلى أن الاستخدام الرشيد لها من قبل المستخدمين وعقلانية ووعي المستخدم يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الفهم لطبيعة المضامين التي ينشرها .

و أشادت الدكتورة وسام نصر بمؤتمر الأكاديمية مؤكدة أنه يواكب التطورات في مجال التطور التكنولوجي ويدفع الباحثين الى توظيف البحث العلمي لخدمة الإنتاج الإعلامي ، وبدروها أكدت د.نيفين الرفاعي على دور شعبة علوم الإعلام في توفير الفرصة للباحثين بالمشاركة في المؤتمرات العلمية لتطوير أفكارهم العلمية وبلورتها لخدمة وتطوير الدراسات الإعلامية .

وفي نهاية الجلسة قام الدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية بتكريم الدكتورة وسام نصر والدكتور نيفين الرفاعي والباحثين المشاركين.