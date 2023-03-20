شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: تطوير شبكات التوزيع بمحافظة الشرقية بتكلفة 280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة تطوير شاملة بنطاق محافظة الشرقية، وذلك من خلال إنشاء عدد كبير من الموزعات في كافة مدن المحافظة ودعم خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بقيمة 280 مليون جنيه.

و أوضح ابو وردة فى تصريحات صحفية له أن الهدف من تنفيذ خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية هو استقرار التغذية الكهربائية لكافة المواطنين والمشاريع التنموية بالمحافظة موكدا أن هناك اهتماما كبيرا بتأهيل كافة الشبكات وخاصة بمحافظة الشرقية.

و أشار ابو وردة أنه تم تدعيم قطاعات محافظة الشرقيه خلال هذه الفترة باكثر من 250 كشك كامل بالمحول كما تم احلال وتجديد أكثر من 30 الف عمود منخفض ومتوسط كما تم تدعيم قطاعات الشرقيه بإعداد كبيرة من الكابلات و مئات الآلاف من الكيلو مترات من الاسلاك المعزولة وكذلك صناديق التوزيع من أجل تحسين شبكات المحافظة.

و كشف أبو وردة أن شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الشرقيه ستشهد تحسن أكثر في القريب ، كاشفا أن الشركة تعمل على قدما و ساق للانتهاء من خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.