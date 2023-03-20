شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق برنامج منح التميز بتغطية تصل لـ100% من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إطلاق برنامج منح التميز للطلاب المتفوقين لفصل الخريف الدراسي 2023، موضحًا أنه من خلال هذا البرنامج تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين ليس في المجال الأكاديمي فحسب بل في المجالات غير الأكاديمية أيضاً بغض النظر عن قدراتهم المالية، حيث ينقسم هذا البرنامج إلى فئات متعددة ويمكن للطلاب المستوفين لشروط أكثر من فئة من فئات البرنامج الحصول على دعم مالي يتراوح من 20% وصولا إلى 100% من إجمالي المصروفات.

وأضاف الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: خلال مؤتمر صحفى منعقد الان بالجامعة الامريكية بالقاهرة "نفخر بإطلاق برنامج منح التميز الذي يتيح لنا الاستمرار في جذب أفضل الطلاب وأكثرهم إبداعا بغض النظر عن قدراتهم المادية، موضحا أن الجامعة تسعى لجذب مجموعة متنوعة من أفضل الطلاب من جميع المجالات في مصر والعالم، وذلك في إطار سعيها نحو التميز الأكاديمي وإتاحة تعليمها المتميز لهؤلاء الطلاب.

وأكد دلّال أنه "من خلال الاستثمار في هؤلاء الطلاب، فإننا لا نستثمر في مستقبلهم فحسب بل نستثمر أيضاً في الدور الإيجابي الذي سيلعبونه في مصر والمنطقة وفي دورهم كمواطنين عالميين".

وأشار إلى ان برنامج منح التميز ينقسم إلى فئات متعددة تشمل التفوق الأكاديمي، والمواهب، والقيادة وخدمة المجتمع، وفئة الحاصلين على الشهادات المصرية، وفئة التنوع الدولي وفئة مخصصة للطلاب الراغبين في دراسة مجموعة مختارة من التخصصات الدراسية مثل علم الإنسان والدراسات العربية وعلم المصريات والأدب الإنجليزي والفنون الموسيقية وغيرها. تعتمد نسبة تغطية المصروفات على عدد الفئات التي يُظهر الطالب التميز بها، فكلما تفوق الطالب في مجالات أكثر، زادت نسبة تغطية المصروفات الدراسية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطالب متميز في لعبة رياضية ما ويتمتع بسجل أكاديمي رائع، ويقوم بخدمة المجتمع، سيكون قد استوفى ثلاثة من فئات المنحة ويتم منحه ما يقابل تلك الفئات لتغطية الرسوم الدراسية. وعلى الرغم من أن التميز هو شرط ضروري للتنافس للحصول على منح هذا البرنامج، إلا أن الاحتياج المادي للطالب يؤخذ في الاعتبار أيضًا. فالطلاب المتميزين والذين بحاجة لدعم مادي للالتحاق بالجامعة سيكونون من أكثر الطلاب المؤهلين للحصول على هذه المنح.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن توسيع قاعدة الدعم المالي للمنح سيساعد البرنامج على تحفيز جميع الطلاب على التميز داخل وخارج الفصول الدراسية، وأضاف: "يهدف هذا البرنامج لجذب الطلاب المتفوقين في شتى المجالات، ليس أكاديميا فحسب بل حياتيا أيضا، فلمواجهة تحديات المستقبل نحتاج إلى تجهيز الخريجين بالخبرات والمهارات المتنوعة، كما يجب أن يمتلك هؤلاء الخريجين القدرة على الابتكار وتطويع إمكاناتهم العلمية لخدمة مجتمعاتهم، وتتيح الفئات الستة لبرنامج المنح تنافس الطلاب في الفئات التي يتميزون بها، حيث تهدف فئة التفوق الأكاديمي إلى ضم الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل الشهادات في المدارس الحكومية، والخاصة والدولية، كما توجد فئة مخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية مثل الثانوية العامة أو شهادة مدارس النيل أو منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة وال رياضياتSTEM أيًا كانت المدرسة الملتحقين بها سواء كانت حكومية أو خاصة.

أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل والأستاذ بقسم المحاسبة، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تهدف إلى جذب الطلاب الذين سيكون لهم تأثير على العالم، قائلا: "نرغب في الاستثمار في الطلاب الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا وكلاء للتغيير." وأكد أن الجامعة ستوفر لهؤلاء الطلاب الدعم والتوجيه اللازمين لمواصلة التفوق خلال سنوات الدراسة بالجامعة.

يعد برنامج منح التميز أحد برامج المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة إلى جانب المنح الدراسية الأخرى التي تمولها والتي تقوم بتمويلها جهات مانحة أخرى.