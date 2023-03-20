شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى يؤكد عمق العلاقات بين مصر وزامبيا وتعزيز التعاون لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وزامبيا وأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائى، لاسيما على المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء السفير العرابي، مع السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا "شيمبو إف مبولا"؛ لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان التعاون القائم بين البلدين لاسيما بمجال الزراعة، والتواجد المصري الكبير بجمهورية زامبيا عبر الشركات المصرية العاملة في الطاقة والاتصالات، وكذلك بمجال الصحة والمتمثل في المستشفى القبطي في لوساكا والتي يعمل بها عدد من الأطباء المصريين.

واستعرضا الأوضاع الإقليمية بمنطقة الجنوب الإفريقي، وتطلع زامبيا للاستفادة من خبرة مصر بمجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار لاسيما في ضوء الدور الذي تقوم به زامبيا بمجال السلم والأمن في جماعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك)، فضلًا عن التنسيق في إطار تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.