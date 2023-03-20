شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل صندوق تحيا مصر تصل 7 قرى في محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قوافل حملة أبواب الخير التي ينفذها صندوق تحيا مصر عملها لليوم الثاني على التوالي في محافظة سوهاج لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان المعظم في قرى العيساوية و البربا و المحامده القبلية و كوم بدار وبيت علام و برديس وبنى حميل .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم .

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن و3 طن خضروات و4 طن منتجات ألبان لصالح 20 ألف أسرة مستحقة في القرى التابعة لمراكز: سوهاج،المنشاه،جرجا،دار السلام،البلينا،طما، المراغة،ساقلتة وطهطا أن حملة أبواب الخير تستهدف 2 مليون صائم على مستوى الجمهورية .