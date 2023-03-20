شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ عدة مشاريع بالموانئ المصرية تم التعاقد على تشغيلها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات )، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ).
وأضاف وزير النقل فى تصريحات له، أنه تم التعاقد على ادارة وتشغيل محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، وكذلك ادارة وتشغيل محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.