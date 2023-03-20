شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق حملة للكشف بالمجان على أمراض العيون بالديوان العام والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الحملة ستقوم بالكشف المجاني على موظفى الديوان العام والأحياء مع صرف العلاج بالمجان، وعمل نظارات طبية بأسعار مخفضة، وإجراء عمليات جراحية مجانية لعدد من الحالات التى تتطلب تدخل جراحى عاجل .
وفى سياق أخر ،أكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية ( مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة ناقلات الأمراض -الادارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية – التثقيف الصحي ) .