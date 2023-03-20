شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الأساقفة في عظته: يجسد المسيح المعنى الحقيقي للأخبار السارة ويظهر ذلك بوضوح في تعامله مع المرأة السامرية، إذ عبر كل الحواجز الثقافية والدينية والتي كانت موجودة بين اليهود والسامرين في ذاك الوقت إذ كان يهتم أكثر بالحياة الروحية للمرأة السامرية.
وأوضح رئيس الأساقفة أن التغيير لا يحدث باستجماع أفكارنا والتحكم في مشاعرنا وقوة الإرادة بل يحدث نتيجة لعمل الله عندما نشرب من ماء الحياة، مختتماً: يسوع يعطي ماء الحياة والشبع الروحي الحقيقي ويملأنا من أنهار الماء الحي لنختبر الشبع ولنروي الآخرين من حولنا.
وفي سياق آخر، تمنى الأرشيدياكن عماد باسيليوس عيداً سعيداً لجميع أمهات وسيدات الكنيسة وشكرهم من أجل مجهوداتهم في التربية وخدماتهم في الكنيسة وتأثيرهم الفعال في مجتمعاتهم.