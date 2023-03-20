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الكنيسة تنظم الملتقى السنوى لخدام وخادمات الفئات والأنشطة بمهرجان الكرازة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت لجان الفئات والأنشطة بأسقفية الشباب، يوم الجمعة الماضي، ثالث ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، تحت شعار المهرجان لعام 2023 "لا تكن إلا فرحًا"، وذلك بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الفئات والأنشطة ممنينتمون إلى عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

 

وحاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. كما تم تقسيمالخدام كلٍ حسب نشاطه لمعرفة الجديد هذا العام في كل مسابقة، أو حسب الفئة التي يخدمها لعرض العديد من الوسائل المبتكرة التي تساعدهم على تقديمموضوعات المهرجان بطرق جديدة وشيقة تناسب كل فئة.

 

ويأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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