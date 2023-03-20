شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التوعية المائية بالرى يشارك فى حملة "كل نقطة بتفرق" والان مع تفاصيل الخبر
كما شارك فى الفعاليات كل من إدارات التوعية بشركات مياه الشرب وإدارة الوعظ ومندوبى وزارة الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ، وقد امتدت انشطة التوعية بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع محافظات الجمهورية فى نفس التوقيت بالتعاون مع شركاء التوعية من الأزهر والكنائس والأوقاف ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة.
وتم التعريف بالموقف المائي فى مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، و التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .
كما تمت التوعية بعدد من السلوكيات السلبية تجاه المياه ودعوتهم لتبني السلوكيات الإيجابية لترشيد المياه والحفاظ عليه واستعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.