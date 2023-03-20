‫فريق التوعية المائية بالرى يشارك فى حملة "كل نقطة بتفرق"

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القاهرة - سامية سيد - شارك فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى فى حملة "كل نقطة بتفرق" على مدار أسبوع كامل والتى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة 10 - 16 مارس الحالى.

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أوضحت وزارة الموارد المائية والري أن فريق التوعية شارك مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والجيزة فى مختلف الفعاليات التى تمت طوال أيام الحملة والتى تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات البيئية مثل ندوات التوعية المائية والبيئية وورش الرسم ومسابقات الدورى وورش تعليم السباكة فى مراكز الشباب لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية والابتدائية بقرية الحسانيين بمنشأة القناطر ومراكز الشباب والجمعيات الاهلية وقصور الثقافة ومقرات الاحياء بروض الفرج وشبرا والساحل، وتناولت ندوات التوعية مشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

‎كما شارك فى الفعاليات كل من إدارات التوعية بشركات مياه الشرب وإدارة الوعظ ومندوبى وزارة الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ، وقد امتدت انشطة التوعية بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع محافظات الجمهورية فى نفس التوقيت بالتعاون مع شركاء التوعية من الأزهر والكنائس والأوقاف ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وتم التعريف بالموقف المائي فى مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، و التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

كما تمت التوعية بعدد من السلوكيات السلبية تجاه المياه ودعوتهم لتبني السلوكيات الإيجابية لترشيد المياه والحفاظ عليه واستعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.