شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد فى المستشفيات خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة علي توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافٍ من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية (مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة ناقلات الأمراض -الادارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية – التثقيف الصحي).

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك فقد قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة عمل ومع الأخذ في الاعتبار التنويه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع كل المناطق الطبية التابعة للمديرية بحيث تشمل الخطة جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كل الأغذية، وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها، بالإضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات والحلويات بمختلف أنواعها (شرقية – غربية)، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأعذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية ( صباحية – ومسائية ) من أجل تكثيف العمل كمًا ونوعًا، وإرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجيستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطي كافي من الإمدادات – تأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطي كافي من السولار – متابعة تأمين السلامة والصحة المهنية لكل أقسام المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد في بنوك الدم التابعة لمديرية الشئون الصحية طوال ال24 ساعة.

وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية، أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار 24 ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجي : 01101135652 – 01101135659 – 0223910573 غرفة طوارئ العلاجي بالوزارة : 137 غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية : 0223918968 غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة : 105 – 0227923608 – 0227921060 معهد السموم بجامعة القاهرة : 02236431299 – 0223640402 معهد السموم جامعة عين شمس : 0226840902 – 0224823314.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة ، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم .