شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تسنيم الإيرانية: عاهل السعودية وجه دعوة لرئيس إيران لزيارة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد الشئون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية فى إيران، محمد جمشيدي، إن عاهل المملكة العربية السعودية وجه دعوة إلى الرئيس الإيرانى، إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض.

ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، قال المسئول الإيرانى في تغريدة على تويتر: "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، رحب في رسالة إلى رئيسي باتفاق البلدين الشقيقين، ووجه دعوة له لاجراء زيارة رسمية إلى الرياض، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي".

وأضاف أن رئيس الجمهورية رحب بهذه الدعوة، وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون.