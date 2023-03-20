شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر الرئيس السيسي خلال عرض فيلم عن تضحيات المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "كلام من القلب"، بمشاركة أحمد رأفت مذيع الشارع، حيث تحدث مع نماذج من المرأة المصرية، وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحديث السيدات المشاركات في الفيلم التسجيلي.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.