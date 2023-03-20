شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة والأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات "V" اليونانية أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023. الزراعة: الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ60 مليون دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان جهود الوزارة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، حيث تم الانتهاء من إجراء مليون و621 ألفا و321 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. رحبت الولايات المتحدة، بنتائج الاجتماع الخماسى الذى عقد أمس بمدينة شرم الشيخ بين مسؤولين أمنيين وسياسين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين، لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف. أمريكا ترحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ لتخفيف التوترات الفلسطينية الإسرائيلية

ساعات قليلة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

ساعات قليلة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المسجدين لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان.

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثاليةالبنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًاتنفيذ 1.621 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. إنفوجرافآخر ساعات الشتاء.. فصل الربيع يبدأ رسميا مساء اليوم وطوله 92 يوما و17 ساعةتقلبات جوية حادة وسريعة.. تفاصيل سمات طقس الربيع والظواهر الجوية المتوقعةالسديس يعلن جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان