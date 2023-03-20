أخبار مصر.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة والأم المثالية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة.
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023.
رحبت الولايات المتحدة، بنتائج الاجتماع الخماسى الذى عقد أمس بمدينة شرم الشيخ بين مسؤولين أمنيين وسياسين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين، لتحقيق التهدئة فى الأراضى الفلسطينية والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المسجدين لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان.