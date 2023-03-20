شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: استطلاع رؤية هلال رمضان غدا بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الافتاء أن غدًا الثلاثاء استطلع هلال شهر رمضان المبارك ، و سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.
ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.