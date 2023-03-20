شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال احتفالية المرأة المصرية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فقرة غنائية لفريق 3 أخوات محمد - حور - ماسة تامر ، بمشاركة فرقة باليه أطفال دار الأوبرا المصرية.

كما شاهد الرئيس السيسي والسيدة قرينته، فيلما تسجيليا بعنوان "حلم العلم"، استعرض الفيلم نماذج من السيدات المصريات اللواتي تحدين الظروف واستطعن النجاح بجدارة واستحقاق.

وعرضت احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أغنية "تاء المؤنث"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

أغنية "تاء المؤنث" من كلمات مدحت العدل، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، وغناء هشام جمال ومحمد جمال وزينب حسن.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.