شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات "V" اليونانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة.



رئيس الوزراء

- توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية لإنشاء شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة

- أكد رئيس الوزراء أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس

- إضافة قوية لتدعيم وتطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجستية البحرية

- تهدف لتعظيم الاستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة

- تتكامل الاتفاقية مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب

- خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها يُعزّز من جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة