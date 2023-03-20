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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية المساهمين بين قناة السويس وشركات "V" اليونانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
رئيس الوزراء
- توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية لإنشاء شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة
- أكد رئيس الوزراء أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس
- إضافة قوية لتدعيم وتطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجستية البحرية
- تهدف لتعظيم الاستفادة من المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة
- تتكامل الاتفاقية مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب
- خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها يُعزّز من جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة