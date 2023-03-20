شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يعقد لقاء ثلاثيا مع وزير السياسات المناخية الدنماركى والرئيس المعين لـ"COP28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، رئيس مؤتمر المناخ COP27، اليوم الاثنين، لقاء ثلاثيا مع وزير التعاون التنموى والسياسات المناخية الدنماركى دان جورجنسون، والدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر COP 28.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن اللقاء يأتي على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

ويعقد اجتماع كوبنهاجن الذي تستضيفه الدنمارك برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة الرئاسة القادمة للمؤتمر.