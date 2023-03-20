شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.