شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ9 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ9 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها.

-البسلة بـ 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 9.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 16جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة بـ15 جنيها.

اليوسفى بـ15 جنيها.

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.