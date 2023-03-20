شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق انتقال مرض نقص المناعة البشرى.. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتمثل طرق انتقال مرض نقص المناعة البشرى من خلال الاتصال الجنسي كما ينتقل من الأم للطفل أثناء الحمل أو الولادة ومن خلال تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أو تشارك الحُـقـن.

وتابعت : ينتقل أيضا المرض عن طريق ملامسة دم المصاب مشيرة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تساعد في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة مبكرًا.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).



