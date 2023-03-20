شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر إعادة تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات لمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة كفر الشيخ، "اللجنتان الأولى والثانية ولجنة هيئة الإصلاح الزراعي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2000 الصادر بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وجاء في القرار: اللجنة الأولى لمحافظة كفر الشيخ وتختص بنظر منازعات الديوان العام والوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة والمديريات التابعة لها، عدا ما تختص به اللجنة الثانية لذات المحافظة، كما تختص بمنازعات الهيئة العامة للتامين الصحي.

وتحتص اللجنة الثانية للمحافظة بنظر مناعات الوحدات المحلية والإدارات بمدن ومراكز دسوق وفوة ومطوبس.

ولجنة هيئة الإصلاح الزراعي في كفر الشيخ تختص بنظر منازعات هيئة الإصلاح الزراعي، ومديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري.