شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بأحياء الهرم والطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سير المشروعات الجارية بأحياء الهرم والطالبية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من القطاعات.

وأكد المحافظ خلال جولته على رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الشركات القائمة على أعمال المرافق والتطوير بعدد من الشوارع بالقطاع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة الشئ لأصله فور الإنتهاء.

ووجه المحافظ رئيس قطاع حدائق الأهرام بالتنسيق مع هيئة النظافة وتحسبن منظومة النظافة بالقطاع ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير الجارية والدفع بالأعداد الكافية من السيارات والمعدات وتوفير العمالة اللازمة لمنع تراكم أى مخلفات، مشدداً على مسئول شركة الأمن بالقطاع بتكثيف جهود الرقابة ومنع أى تجاوزات مرورية واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيال أية مركبات مخالفة.

واستمع المحافظ لعدد من مقترحات وشكاوى المواطنين ووجه بسرعة بحثها وحلها.

كما تابع المحافظ أعمال الإصلاح الجارية بأحد خطوط الصرف الصحى بمحور المنصورية موجهاً بمنع تراكم المياه لتسهيل حركة المرور وإعادة تأهيل موقع الإصلاح عقب الإنتهاء للحفاظ على أعمال تطوير محور المنصورية.

وحرص راشد على المرور على أعمال التطوير الجارية أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حى الطالبية موجهاً رئيس حي الطالبية بتوفير أقصى مساحات ممكنة لساحات الإنتظار أسفل المحور لمنع الإنتظار على جانبى الطريق وتأهيل محيطه لإستيعاب الحركة المرورية تلافياً للإزدحامات مع المتابعه الدورية لأعمال التطوير لسرعه الانتهاء منها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكريتر العام و محمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.