شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المعلمين لبحث الارتقاء بالمنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر ديوان المحافظة، لبحث قضايا المعلمين والإرتقاء بالمنظومة التعليمية، رافقه خلال الزيارة ، علي الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد.

وتناول اللقاء سبل الإرتقاء والنهوض بمنظومة العملية التعليمية ورفع مستوى المعلم، وخلق كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى في المجتمع البورسعيدي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المرحلة الراهنة تحتاج تضافر كافة الجهود والأفكار البناءة والفكر المخلص الخلاق لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

ووجه خلف الزناتى الشكر لمحافظ بورسعيد ، على تعاونه المثمر مع النقابة فى حل قضايا المعلمين بالمحافظة.

وفى نفس السياق، التقى نقيب المعلمين، بالدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بمقر مديرية التربية والتعليم ، لبحث التعاون المشترك بما يحقق الصالح العام للمعلمين والمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأثنى الزناتي على الأداء البارز الذي تقدمه وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ودورها الفعال في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وسعيها الدؤوب في متابعة أوضاع المعلمين والوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتعاون مع النقابة.

وأعربت الدكتورة هالة عبدالسلام، عن شكرها لنقيب المعلمين والنقابة ، على ما يتم تقديمه من فكر مستنير ووعي بالقضايا الوطنية ، من خلال الدورات التي تنظمها نقابة المعلمين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بما يساهم في تنمية الوعى بالقضايا العامة لدى المعلمين.

وتأتي هذه الزيارة على هامش اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بمحافظات ( بورسعيد - دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء )؛ والذي سيعقد اليوم بمحافظة بورسعيد ، ضمن المتابعة الميدانية لأداء النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظات ، لتطوير الأداء بما يضمن تحسين الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين.