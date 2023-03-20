شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية حادة وسريعة.. تفاصيل سمات طقس الربيع والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء رسميا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية فصل الربيع، وذلك بعد بداية فصل الشتاء رسميا الأربعاء 21 ديسمبر الماضى.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول وصف المناخ خلال فصل الربيع على جمهورية مصر العربية، موضحة أنه يبدأ الربيع غدا الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل سمات الطقس خلال فصل الربيع، كما يلى:

- فصل الربيع هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف .

- يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

- عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة.

- تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين) والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة .

- يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

- ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر (السودان) الموسمي) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

- سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافٍ.