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خطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحديد ضوابط وخطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصدها فى التقرير التالى: 

 

- آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية تعتمد على معلم مصحح، من خلال تصحيح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

 

- سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

 

 

- سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

 

 

- سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics.

 

 

 

- سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

 

 

 

- فى حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

 

 

 

- آلية تقدير الدرجات تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص.

 

 

 

- تجهيز قرابة 7 مقارات للتصحيح الإلكترونى فى عدة محافظات.

 

 

 

- جميع الأسئلة سوف تصحح إلكترونيا سواء مقالية أو اختيار من متعدد فى جميع المواد الدراسية الأساسية والتى لا تضاف لمجموع الطالب.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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