شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة عقد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم إلى "نيويورك" على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" المقرر عقده خلال الفترة 22- 24" مارس الجارى بالتزامن مع الإحتفال بيوم المياه العالمى .

وقال سويلم إن المشاركة المصرية في هذا المؤتمر الهام تأتى في إطار سعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر ، مشيراً إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ، والتي سعت فيهم مصر وبنجاح لإبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية"، والسعى لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية .

ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

ويعقد سويلم العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه .

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في عام 2018 أن الفترة بين عامي (2018 – 2028) هى "العقد الدولي للعمل .. الماء من أجل التنمية المستدامة" ، والمعروف إختصاراً بإسم "عقد العمل من أجل المياه" ، حيث من المقرر خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" إستعراض دول العالم للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف و وضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال ، ويتم تنظيم المؤتمر بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .