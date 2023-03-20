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%78 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان.

وأيد 78% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان، بينما عارض 22% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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