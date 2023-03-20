شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الألعاب النارية قبل شهر رمضان.