شكرا لقرائتكم خبر عن لا يزيد السن على 30 عاما.. وظائف خالية بمحافظة الدقهلية "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية "المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - السنبلاوين - نبروه - المطرية" وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادلهما

أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية

ألا يزيد السن في 1 / 6 / 2023 عن 30 عاماً.

تقديم اقرار ضامن عند استلام العمل للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامناً لأكثر من متقدم

الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

كما حددت الشركة الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة

اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة

أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة

يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة (www.dkwasc.com.eg).

لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد او سبق تقديمها.

يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها

وسيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

للتقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3Ttxo2k